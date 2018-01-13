Головкин готов подписать контракт на реванш с «Канело»

В данное время Геннадий находится в Казахстане, поэтому вероятно, что контракт будет подписан им уже по возвращении в США.

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес сообщил, что Геннадий Головкин и Сауль Альварес оба готовы поставить свою подпись под соглашением о реванше, пишет Sports.kz.

— Это неизбежно, мы очень близки [к достижению сделки]. Сейчас остались лишь небольшие детали, над которыми мы работаем. Я постоянно был на связи с Томом Леффлером, за последние три дня мы с ним говорили, наверное, раз десять. Так что мы много работаем. «Канело» готов к бою и готов подписать контракт. Из того, что мне сказал Том, Головкин также готов поставить свою подпись. Оскар де ла Хойя тоже готов. Вопрос лишь в том, чтобы все было правильно, последние маленькие детали, — рассказал Гомес Boxingscene.com.

Добавим, что в данное время Геннадий находится в Казахстане, поэтому вероятно, что контракт будет подписан им уже по возвращении в США.

Фото: SPORTS.KZ