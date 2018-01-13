Может ли Казахстан выступить посредником в сближении США и России?

Н.Назарбаев может использовать уникальный статус Казахстана как моста между Востоком и Западом, чтобы сблизить интересы США и России в Сирии.

В ближайшие дни Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует встретиться один на один с Президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме, после чего состоятся переговоры между американской и казахстанской официальными делегациями, сказал Адам Эрели новостному порталу «Daily Caller», сообщает Zakon.kz.

Этот визит заслуживает внимания по нескольким причинам.

"Казахстан является крупнейшим и самым важным государством в Центральной Евразии, которая сама по себе является стратегически важным регионом, граничащим с Турцией, Ираном, Афганистаном, Россией и Китаем. Размеры территории и экономики Казахстана крупнее, чем у всех остальных стран Центральной Азии, вместе взятых. Предстоящие двусторонние переговоры станут первыми, которые Президент Трамп и его администрация проведут с государством из Центральной Азии, что является свидетельством того значения, которое Соединенные Штаты придают этим отношениям", - пишет издание.

Однако, помимо обсуждения торгово-экономических вопросов, ситуации с контртерроризмом и ядерным нераспространением, эта встреча на высшем уровне потенциально может изменить динамику одних из самых проблематичных отношений в мире – отношений между Соединенными Штатамив и Россией. Казахстан имеет уникальную возможность, чтобы помочь улучшить все более усугубляющееся противостояние сверхдержав.

Несмотря на заявленное желание Дональда Трампа – как в качестве кандидата, так и в качестве президента – улучшить отношения с Россией, двусторонняя напряженность только усилилась с тех пор, как он вступил в должность. Стратегия национальной безопасности Трампа 2017 года определяет Россию в первую очередь как угрозу, которая «направлена ​​на ослабление влияния США в мире и отделение нас от наших союзников и партнеров».

До ухода на рождественские каникулы Конгресс США дал согласие на поставку смертоносного оружия Украине, «Немезиде» Президента России Владимира Путина, и ввел дополнительные санкции за нарушение прав человека в соответствии с законом Магнитского 2012 года в отношении российских чиновников. Среди них – близкий к Владимиру Путину чеченский силовик Рамзан Кадыров и сын Генерального прокурора России Юрия Чайки.

Однако российская дипломатия постоянно обходит Соединенные Штаты на Ближнем Востоке: в Сирии, где вмешательство Путина сохранило жестокое правление Башара Асада, Россия эффективно использовала силу и выиграла войну за режим Алавитов. Наш союзник по НАТО Турция покупает С-400, самую совершенную в мире систему противовоздушной обороны, и не где-нибудь, а в России. На Западе, согласно Стратегии национальной безопасности, Россия «использует информационные инструменты в попытке подорвать легитимность демократий».

Больше всего Дональд Трамп хотел бы, чтобы его видели в качестве победителя, который может вести переговоры для достижения соглашений и демонстрировать результаты. И именно здесь Президент Назарбаев может предложить столь необходимую помощь, которая будет приветствоваться. Он может использовать уникальный статус Казахстана как моста между Востоком и Западом, чтобы сблизить интересы США и России в Сирии, а также способствовать развитию путей сотрудничества по другим направлениям, таким как ситуация на Корейском полуострове и Ближнем Востоке, в целом.

С декабря 2016 года Назарбаев умело продвигал казахстанскую дипломатию в качестве нейтрального хозяина, которому доверяют все стороны, для проведения у себя Астанинского процесса, в котором участвуют Россия, Иран, Турция, сирийские правительство и вооруженная оппозиция, с тем, чтобы помочь остановить насилие в раздираемой гражданской войной стране. До сих пор Соединенные Штаты периодически участвовали в качестве наблюдателя, предпочитая поддерживать Женевский процесс, который проходит под руководством Специального посланника Генсека Организации Объединенных Наций Стефана де Мистура.

"К сожалению для Соединенных Штатов, весь момент движения полностью зависит от таких сил, как Россия, Иран, сам Асад и Турция, которые и контролируют территорию Сирии. Для установления мира Соединенным Штатам потребуется заключить соглашение с нашими соперниками, и Казахстан имеет хорошие возможности для того, чтобы стать эффективным посредником и в этом вопросе", - сказал Адам Эрели.

Став президентом в момент обретения Казахстаном независимости в 1991 году, Назарбаев позиционировал страну как государство, объединяющее европейскую и азиатскую идентичность. Обладая более значимой по площади территорией в Европе, чем Турция, Назарбаев создал сильные политические и торговые отношения с Соединенными Штатами, Европой, Россией и постсоветскими государствами Центральной Азии.

Казахстан был первым постсоветским государством, отказавшимся от ядерного оружия, которое он унаследовал от Советского Союза, предпочтя западные инвестиции и техническую помощь, которые последовали после уничтожения наследия «холодной войны». Сегодня ВВП Казахстана является самым высоким в регионе.

В дипломатической сфере Казахстан становится все более влиятельным игроком на мировой арене. Астанинский процесс – это лишь наиболее свежий пример той политики, которую казахстанские официальные лица называют «многовекторным внешнеполитическим курсом». В 2010 году Казахстан стал первой среднеазиатской, постсоветской и преимущественно мусульманской страной, возглавившей Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В 2017 году он получил место в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на два года и в настоящее время возглавляет Совет.

Президент Трамп отчаянно нуждается в дипломатической победе. Благодаря своему международному авторитету, основанному на успешном опыте продвижения регионального сотрудничества, Назарбаев сможет принести с собой своего рода «спасательный круг» для Президента США. Среди итогов встречи на высоком уровне надо будет наблюдать за новым импульсом в вопросах о рамках американо-российского понимания ситуации в Сирии как прелюдии к более широкому двустороннему сотрудничеству по другим сложным вопросам, включая ситуацию вокруг Северной Кореи, нераспространение, Афганистан и, возможно, в конечном итоге, даже и Украину.

Адам Эрели является бывшим Послом США в Бахрейне, где работал при двух президентах – Дж. Буше-младшем и Б. Обаме.

Фото: Daily Caller