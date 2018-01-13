О повестке переговоров Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа рассказали в КИСИ

Президенты Казахстана и США Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне обсудят вопросы, связанные с Афганистаном, Сирией и Россией. Об этом в субботу сообщил заместитель директора Казахстанского института стратегического исследования при президенте Казахстана Санат Кушкумбаев в интервью международному агентству "Казинформ".

"Речь идет о том, что мы ставим целью вывести наше сотрудничество с США на уровень расширенного стратегического партнерства. Соединенные Штаты - давний наш стратегический партнер, еще с момента обретения нашей страной независимости", - рассказал Кушкумбаев.

По его словам, страны сотрудничают в решении и продвижении вопросов региональной и глобальной безопасности. "В частности, вопрос Афганистана будет в фокусе переговоров, есть также сирийский вопрос. Обсуждены будут отношения с Россией в таком вопросе, как евразийская стратегия США", - сообщил представитель института.

Он отметил, что во время переговоров будет уделено внимание вопросам безопасности. "Конечно же, и антиядерный аспект будет в фокусе, потому что традиционно американская администрация придает большое значение лидерству Казахстана в сфере ядерного нераспространения. К тому же события на Корейском полуострове актуализируют в переговорах этот вопрос", - подчеркнул эксперт.

16-18 января состоится официальный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США. Предполагаются его встречи с президентом США Дональдом Трампом, представителями официальных и деловых кругов страны.

Фото: Казинформ