Костанайские фермеры массово устанавливают солнечные батареи

Костанайские фермеры не стали дожидаться, когда к отдаленным зимовкам проведут электричество и теперь массово устанавливают солнечные батареи, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Об альтернативной энергии животноводы узнали от детей, которые посетили международную выставку ЭКСПО в Астане и поделились впечатлениями.

"Раньше мотор нужно было постоянно заводить, чтобы в доме был свет. А такие генераторы больше года не держались, постоянно ломались. Сейчас установили солнечные батареи и проблем нет. Телевизор смотрим без ограничений. Вовремя узнаем обо всех событиях в мире", - сообщил фермер Азамат Сарин.

Солнечных батарей животноводам хватает и для полного обеспечения электричеством дома, и остается для ведения хозяйства. Как отмечают сельчане, молоко они теперь перерабатывают в два раза быстрее.

"Солнечные батареи полностью изменили нашу жизнь. Мы теперь молоко сепарируем не вручную, а на электрических аппаратах. Плюс ко всему, точно как и в городе пользуемся всеми благами цивилизации. Керосиновые лампы у нас больше не коптят", - сообщила жительница зимовки Смайыл Алданыш Иманкулова.

"До этого устанавливал самодельный ветряной генератор, но он долго не проработал. Дал сбой. Потом перешли на движок, при этом включить бытовую технику было невозможно. А с солнечными батареями могу работать даже болгаркой", - рассказал фермер Боранбай Койшыманулы.

Также сообщается, что из-за отдаленности зимовок друг от друга в Амангельдинском районе тянуть электрические провода было финансово невыгодным и очень затратным мероприятием. В итоге солнечные батареи решили проблему.

После ЭКСПО альтернативные источники энергии приобрели 15 хозяйств.