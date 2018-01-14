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Звездные пары, которые доказали, что любовь на всю жизнь — не миф

14 января 2018, 14:27

Даже в Голливуде любовь может быть одна, но большая.

Пары в мире шоу-бизнеса возникают и распадаются постоянно, и происходит это так быстро, что порой бывает невозможно уследить за всеми любовными приключениями звезд. Но есть среди них и такие, которые вместе чуть ли не всю жизнь и показывают обычным людям на своем примере, что даже в Голливуде любовь может быть одна, но большая.

Майкл Кейн и Шакира Бакш, 45 лет вместе.


Мерил Стрип и Дон Гаммер, 39 лет вместе.


Кирк Дуглас и Энн Байденс, 64 года вместе.


Том Хэнкс и Рита Уилсон, 30 лет вместе.


Майкл Джей Фокс и Трейси Поллан, 30 лет вместе.


Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, 26 лет вместе.


Эллен Дедженерес и Порша де Росси, вместе 14 лет.


Курт Рассел и Голди Хоун, вместе 35 лет.


Боно и Элисон Хьюсон, вместе 36 лет.


Дензел и Паулетта Вашингтон, вместе 41 год.


Дэвид и Виктория Бекхэм, вместе 21 год.


Колин Ферт и Ливия Джуджолли, вместе 21 год.


Элтон Джон и Дэвид Ферниш, вместе 25 лет.


Кевин Клайн и Фиби Кейтс, вместе 27 лет.


Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс, вместе 22 года.


Тина Тернер и Эрвин Бах, вместе 32 года.


Фелисити Хаффман и Уильям Х. Мэйси, вместе 21 год.


Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик, вместе 21 год.


Джулия Робертс и Дэниэл Модер, вместе 16 лет.


Опра Уинфри и Стидман Грейам, вместе 32 года.


Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, вместе 20 лет.


Джулия Луис-Дрейфус и Брэд Холл, вместе 31 год.


Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард, вместе 16 лет.


Марк Уолберг и Риа Дюрэм, вместе 17 лет.

Эми Адамс и Даррен Ле Галло, вместе 17 лет.

Источник: Bored Panda


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