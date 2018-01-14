Семья сделала свой дом пристанищем для престарелых в Усть-Каменогорске

В настоящее время в пансионате живут 34 человека. В основном постояльцам уже за 80 лет.

Чета устькаменогорцев Елена и Андрей Назаровы сделали из своего дома пансионат для престарелых, сообщает Zakon.kz со ссылкой на yk-news.kz.

Одиноких и беспомощных стариков приняли в свой дом четыре года назад чета Андрея и Елены Назаровых. Елена, вот уже 25 лет не покидавшая инвалидную коляску, стала и директором, и первой сиделкой. Мысль открыть Дом престарелых ей подала знакомая. Сказала, что заботой об одиноких стариках мало кто занимается, а дело это нужное.

Супруги Назаровы обсудили идею между собой. Елена как никто понимает, насколько важна поддержка для того, кто слаб и беспомощен. В 2014 году Назаровы открыли свой пансионат. Это не медицинское учреждение, оно оказывает социально-бытовые услуги. Если нужна медицинская помощь, родственники организуют ее сами: вызывают врача, привозят лекарства.

Вначале Елена и Андрей приняли постояльцев в собственном доме на улице Иртышской на Левом берегу. Первыми жильцами пансионата стали старики без нейродегенеративных нарушений. Со временем о доме Назаровых разнеслась добрая молва, и к ним стали привозить проблемных бабушек и дедушек — больных атеросклерозом, болезнью Паркинсона.

Желающих поселиться у них становилось все больше, и тогда появилось еще одно отделение — в доме дочери на улице Малея. Два помещения понадобились еще и для того, чтобы разделить здоровых людей и тех, кто страдает старческим слабоумием, не способен самостоятельно передвигаться. Больные старики нуждаются в специальном уходе, оборудовании, помощи профессиональных сиделок, у которых есть опыт лечения пролежней.

Позже дом на Иртышской пришлось реконструировать, чтобы приспособить его под нужды пожилых постояльцев. Просторная веранда, баня, новая столовая появились за последние два года. Работают вместе с Назаровыми и дочь, и невестка. Елена сама учила их ухаживать за тяжелыми больными, обрабатывать пролежни.

Персонал Елена подбирает тщательно. К ней приходят по рекомендации. Увольнять работников Елена не любит, предпочитает воспитывать. Но иногда приходится отказываться от услуг сиделок, которые не могут справиться со своими нервами.

В пансионате у Назаровых сейчас живут 34 человека: 13 относительно здоровых и 21 больной, требующий специального ухода. В основном постояльцам уже за 80 лет.

Фото: ru.sputniknews.kz