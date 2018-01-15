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В Новой Зеландии нашли останки вымершей 150 лет назад гигантской летучей мыши

15 января 2018, 06:19

Vulcanops jennyworthyae полностью вымер 150 лет назад из-за изменения климата.

По словам палеонтологов из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и США, животное принадлежит к ранее неизвестному роду и виду, названному Vulcanops jennyworthyae — в честь римского бога огня Вулкана и палеонтолога Дженни Уорти, обнаружившей окаменелость, пишет Лайф.

В ходе исследования в Новой Зеландии палеонтологам удалось обнаружить зубы и кости гигантской летучей мыши вида, населявшего Новую Зеландию 16–19 миллионов лет назад.

По словам учёных, данный вид не только летал, но ещё и проводил время на земле, охотясь за живностью, или жил в норах. Летучая мышь весила довольно мало — всего 40 граммов, однако размах её крыльев достигал 80 сантиметров. Примечательно, что тело мыши почти ничем не отличалось от современных представителей вида. Кроме того, летучая мышь обладала длинными когтями и увеличенной нижней челюстью.

Также исследователи предположили, что вид Vulcanops jennyworthyae полностью вымер 150 лет назад из-за изменения климата. В настоящее время, по словам учёных, в Новой Зеландии сохранились только два вида летучих мышей, которые наравне с человеком являются единственными местными сухопутными млекопитающими.

Фото: life.ru


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