В Новой Зеландии нашли останки вымершей 150 лет назад гигантской летучей мыши

По словам палеонтологов из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и США, животное принадлежит к ранее неизвестному роду и виду, названному Vulcanops jennyworthyae — в честь римского бога огня Вулкана и палеонтолога Дженни Уорти, обнаружившей окаменелость, пишет Лайф.

В ходе исследования в Новой Зеландии палеонтологам удалось обнаружить зубы и кости гигантской летучей мыши вида, населявшего Новую Зеландию 16–19 миллионов лет назад.

По словам учёных, данный вид не только летал, но ещё и проводил время на земле, охотясь за живностью, или жил в норах. Летучая мышь весила довольно мало — всего 40 граммов, однако размах её крыльев достигал 80 сантиметров. Примечательно, что тело мыши почти ничем не отличалось от современных представителей вида. Кроме того, летучая мышь обладала длинными когтями и увеличенной нижней челюстью.

Также исследователи предположили, что вид Vulcanops jennyworthyae полностью вымер 150 лет назад из-за изменения климата. В настоящее время, по словам учёных, в Новой Зеландии сохранились только два вида летучих мышей, которые наравне с человеком являются единственными местными сухопутными млекопитающими.

Фото: life.ru