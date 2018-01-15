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Обнаружен демонстрирующий детям порно вирус

15 января 2018, 07:23

Как утверждают специалисты Check Point, вирус также способен доставить и финансовые неприятности.

Исследователи компании Check Point, работающей в сфере IT-безопасности, обнаружили вредонос AdultSwine в онлайн-магазине Google Play Store, скрывающийся в приложениях для детей, пишет Лента.ру.

По словам специалистов, после установки зараженного приложения AdultSwine ожидает разблокировки экрана гаджета и начинает полномасштабную атаку на устройство. Вредонос предлагает пользователю установить фейковые программы безопасности, выводит на экран рекламу и объявления порнографического содержания, а также призывает подключиться к платным услугам.

Отмечается, что порнографические картинки без какого-либо предупреждения появляются прямо во время использования детских приложений. При попытке удалить AdultSwine, пользователя перенаправляет на поддельное приложение в Google Play Store, которое никак не повлияет на решение проблемы.

Как утверждают специалисты Check Point, вирус также способен доставить и финансовые неприятности. Например, если неосторожный пользователь предоставит AdultSwine номер телефона, приложение мгновенно подпишет его на множество бесполезных «премиум-услуг».

В Google уже начали принимать меры и удалять зараженные приложения из онлайн-магазина. Тем не менее, по данным Check Point, AdultSwine был скачан уже более 3,7 миллиона раз.

Фото: Jorge Sanz / Globallookpress.com


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