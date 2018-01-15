Трамп надеется, что ложные тревоги о ракетном нападении в США не повторятся

В субботу на Гавайях было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что ложных тревог о ракетном нападении, как это случилось в субботу на Гавайях, больше не будет, передает РИА Новости.

"Мы надеемся, что это не повторится. Отчасти это (произошло) из-за того, что люди на грани, но, возможно, в конце концов мы разрешим проблему (КНДР), и они не будут не грани", — заявил Трамп в воскресенье журналистам.

Тем самым президент образно описал состояние жителей штата Гавайи, который часто называют одной из возможных целей ракетного удара со стороны КНДР, в том числе из-за того, что там находится база Тихоокеанского командования США.

В субботу на Гавайях было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета, людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

Как сообщил губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж, ложное предупреждение стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб, который нажал не на ту кнопку. Айдж пообещал, что отныне за отправкой таких сообщений будут следить как минимум два человека, а не один. Власти США начали расследование, Трампа проинформировали об инциденте.

Фото: © AFP 2018 / Saul Loeb