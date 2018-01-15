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Трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК

15 января 2018, 09:54

Депутаты рассмотрят вопросы судебно-экспертной деятельности.

Сегодня в Мажилисе Парламента РК проходит «правительственный час». Тема - «Вопросы судебно-экспертной деятельности Республики Казахстан», передает Zakon.kz.

Докладчик – министр юстиции Марат Бекетаев.

В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний мажилиса будет организована выставка.

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