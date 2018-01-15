В зоопарке панды напали на снеговика

За три дня видео набрало более 65 тысяч просмотров.

В Сети появилось видео, на котором три панды из зоопарка в Торонто уничтожили снеговика, сообщает РИА Новости.

Панды Эр Шун, Цзя Панап и Цзя Юйю окружили снеговика, сначала потрогали его, погладили, потом стали разрушать фигуру, царапая ее когтями, залезая на нее и борясь друг с другом.