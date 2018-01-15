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Найденный в Египте метеорит оказался уникальным для Солнечной системы

15 января 2018, 11:12

Метеорит содержит большое количество очень специфических углеродных соединений, которые называют полиароматическими углеводородами.

Метеорит "Гипатия", найденный в Египте в 1996 году, содержит минеральные соединения, которых нет в Солнечной системе. К такому выводу пришли ученые из Университета Йоханнесбурга в ЮАР, сообщает РИА Новости.

"Большая часть "Гипатии" походит на плохо смешанное тесто пирога… Метеорит содержит большое количество очень специфических углеродных соединений, которые называют полиароматическими углеводородами. Они являются основным компонентом межзвездной пыли, которая существовала еще до образования нашей Солнечной системы", — говорится один из авторов исследования Ян Крамерс.

Ученые отмечают, что анализ минеральных зерен-вкраплений выявил наличие в "Гепатии" чистого металлического алюминия. Это вещество встречается в Солнечной системе в ничтожных количествах при специфических условиях, например, в жерлах вулканов.

По данным ученых, что "Гипатия" сформировалась еще до образования Солнечной системы. Исследователи считают, что тело появилось на свет при температуре ниже —196 градусов Цельсия. Вероятно, метеорит прилетел на Землю из пояса Койпера, который находится в 40 раз дальше от Солнца, чем наша планета.

Фото : КМЕТ РАН


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