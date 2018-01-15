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Какой будет новый боевой суперсамолет

15 января 2018, 12:04

Новый аппарат способен будет летать со скоростью до 6200 километров в час.

Американская корпорация Boeing представила концепт перспективного ударного и разведывательного беспилотного самолета. Концепт был представлен во время конференции American Institute of Aeronautics and Astronautics SciTech 2018, сообщает портал Naked Science.

Сообщается, что новый аппарат способен будет летать со скоростью до 6200 километров в час. Его разработка будет начата в случае получения финансирования от Минобороны США.

Представленная модель задумывается как летательный аппарат, на котором найдет широкое применение технология стелс. Это сделает его еще более живучим. БПЛА имеет два двигателя. Правда, как отмечают специалисты, в настоящее время необходимых двигателей в природе не существует.

Одновременно специалисты замечают, что представленный концепт очень похож на модель сверхзвукового самолета SR-72 компании Lockheed Martin.

Источник: Lenta.ru

Фото: Twitter


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