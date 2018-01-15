Назначен заместитель председателя правления ФНБ «Самрук-Казына»

Им стал Алик Айдарбаев.

Заместителем председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» назначен Алик Айдарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ФНБ «Самрук-Казына» подтвердили информацию о назначении Алика Айдарбаева замглавой фонда.

«Алик Айдарбаев назначен зампредом», - рассказали в комментарии корреспонденту агентства.

Вместе с тем, пресс-служба госфонда распространила информацию об утверждении решением правления новой структуры АО «ФНБ «Самрук-Казына».

«Согласно новой структуре сокращено количество управляющих директоров с 10 до 5, уменьшено количество департаментов и структурных подразделений с 37 до 27, а также введена одна штатная единица заместителя председателя правления», - говорится в сообщении.

Как поясняется, изменение структуры вызвано задачами по повышению мобильности и эффективности управления, углублению процесса трансформации ФНБ «Самрук-Казына», введению вертикальной структуры управления активами, а также повышению экономической эффективности национальных компаний, входящих в структуру фонда.

Новая структура введена в действие с 11 января 2018 года. 55-летний Алик Айдарбаев в разные годы работал заместителем генерального директора, первым вице-президентом ГАО «Южказнефтегаз», гендиректором компании «Кумколь-Лукойл», АО «Мангистаумунайгаз», управляющим директором по добыче АО НК «КазМунайГаз».

В 2011-2013 годах он являлся генеральным директором АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». С 22 января 2013 года Алик Айдарбаев занимал должность акима Мангистауской области. В марте 2017 года Алик Айдарбаев был назначен вице-министром по инвестициям и развитию РК.

Как сообщалось ранее, Ахметжан Есимов был назначен председателем правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" в декабре прошлого года. А 12 января стало известно, что директор департамента по связям с общественностью Айдар Махметов ушел из фонда. Позицию главы департамента занял Сергей Куянов.

Фото с сайта bnews.kz