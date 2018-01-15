Каждый третий автомобиль, проданный в стране в 2017 году, произведен в Казахстане

Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) подвела предварительные итоги автомобильного рынка в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

Каждый третий автомобиль, проданный в стране, произведен в Казахстане. Экспортированы 1480 единиц техники на сумму 5.8 млрд тенге. Авторитейл восстанавливается - рост по итогам 2017 года составил 6.1%.

По данным аналитиков АКАБ, за двенадцать месяцев 2017 года на территории Казахстана шесть заводов произвели 19 086 единиц техники (включая легковые и грузовые автомобили, автобусы) общей стоимостью 139.5 млрд тенге, что в численном выражении втрое превышает результаты 2016 года. Автопром стал вторым в отрасли, а его доля в машиностроении республики Казахстан в денежном эквиваленте выросла до 17%.

Казахстанские покупатели все больше и больше отдают свое предпочтение автомобилям локального производства. В 2017 году в стране было продано 17 416 легковых, коммерческих автомобилей и автобусов Made in Kazakhstan на сумму 120,5 млрд тенге, а спрос на автомобили «Қазақстанда жасалған» обновляет лучшие исторические результаты: рыночная доля по итогам года возросла до 35,5%.