ТОП-5 самых продаваемых в стране авто Made in Kazakhstan

На фоне роста производства отечественных автомобилей, в целом по рынку спрос на новые машины увеличился на 6,1%, сообщает Zakon.kz.

Авторитейл в стране постепенно восстанавливается, начиная с марта 2017 года демонстрируя позитивную динамику из месяца в месяц. Всего же, силами официальных дилеров было реализовано 49 052 легковых, коммерческих автомобилей и автобусов.





ТОП-5 самых продаваемых в разрезе брендов, как и в прошлом году, возглавляет Toyota – 9 267 проданных автомобилей (+5.2%). На второй строчке Lada – 8 733 (+7,2%). Замыкает тройку лидеров новичок - узбекский Ravon – 4 621 автомобиль, продажи с началом производства седана R3 в Костанае выросли в десять раз. На четвертом месте – Hyundai – 3 624 (+2,5%), автомобилей преимущественно казахстанской сборки. На пятой строчке рейтинга коммерческая техника ГАЗ – 2 821 (+17,9%). Из сорока пяти марок, официально представленных на казахстанском авторынке, большая часть компаний закончили год с положительной динамикой продаж. На фоне роста продаж недорогих автомобилей хорошо себя чувствует и премиум-сегмент: BMW удвоили свои продажи – 503 автомобиля, однако Lexus по-прежнему впереди (1 164 ед.), третье место у Mercedes-Benz – 280 седанов и кроссоверов марки.

По словам члена совета директоров АКАБ Анар Макашевой, в целом 2017 год оправдал ожидания участников рынка и производителей. Доля официально проданных новых автомобилей в 2017 год составляет 75%, тогда как еще в 2013-2014 годах доля была не более 50%.

- Тенденция восстановления сохранится и в 2018 году, по нашим прогнозам мы ожидаем рост на уровне 15-20%, - говорит Анар Макашева. - В первую очередь это обусловлено спросом на автомобили отечественного производства, при этом в этом году государство выделит дополнительный транш в размере 8 млрд тенге на льготное кредитование, Кроме того в рамках трансформации налогового кодекса, производители получат дополнительные льготы, что положительно скажется на росте продаж авто Made in Kazakhstan.