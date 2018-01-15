Девушка-боец UFC сломала руку о лоб соперницы
15 января 2018, 18:41
Несмотря на это, 23-летняя Ванзант не снялась с боя и провела все три раунда.
Американский боец смешанного стиля Пейдж Ванзант сломала руку о лоб австралийки Джессики-Роуз Кларк в поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео было опубликовано на странице организации в Twitter, передает Лента.ру.
В начале второго раунда Ванзант нанесла удар правой рукой с разворота и в лоб сопернице. В этот момент раздался щелчок — треснула кость в руке американской спортсменки. Несмотря на это, 23-летняя Ванзант не снялась с боя и провела все три раунда. Единогласным решением судей победа была присуждена ее сопернице.
Поединок прошел в воскресенье, 14 января, в весовой категории до 57 килограммов и не был титульным.
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