Девушка-боец UFC сломала руку о лоб соперницы

Несмотря на это, 23-летняя Ванзант не снялась с боя и провела все три раунда.

Американский боец смешанного стиля Пейдж Ванзант сломала руку о лоб австралийки Джессики-Роуз Кларк в поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео было опубликовано на странице организации в Twitter, передает Лента.ру.

В начале второго раунда Ванзант нанесла удар правой рукой с разворота и в лоб сопернице. В этот момент раздался щелчок — треснула кость в руке американской спортсменки. Несмотря на это, 23-летняя Ванзант не снялась с боя и провела все три раунда. Единогласным решением судей победа была присуждена ее сопернице.

Поединок прошел в воскресенье, 14 января, в весовой категории до 57 килограммов и не был титульным.