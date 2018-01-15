Топливо в Кыргызстане до 2021 года будут производить по старым стандартам

При этом все страны ЕЭАС с 1 января будут производить и продавать топливо по новому техрегламенту.

31 декабря 2017 года закончилось действие переходных положений технического регламента ЕАЭС «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Таким образом, с 1 января 2018 года во всех странах Союза будет производиться и реализовываться топливо, отвечающие требованиям технического регламента ЕАЭС (то есть соответствующее экологическому классу К4 и К5).

Однако условия вхождения Кыргызстана в ЕАЭС и согласованные изъятия из права Союза позволяют производителям и импортерам работать на внутреннем рынке страны в соответствии с нормами и правилами, установленными национальным законодательством, до 12 августа 2021 года. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭС.

Выпуск до 12 августа 2021 года в Кыргызстане топлива возможен лишь при наличии документов, подтверждающих его соответствие обязательным требованиям, которые установлены национальным законодательством Кыргызстана. Документы об оценке соответствия этим требованиям, выданные или принятые до 12 августа 2019 года, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 12 августа 2021 года.

Таким образом, производитель топлива в Кыргызстане либо его импортер на территорию страны вправе получать до 12 августа 2019 года документы об оценке соответствия их продукции обязательным требованиям национального законодательства, а реализовывать свою продукцию на территории Кыргызстана по этим документам до 12 августа 2021 года.

Однако с 1 января 2018 года одновременно в Кыргызской Республике может выпускаться и реализовываться топливо, отвечающее требованиям технического регламента ЕАЭС, т.е. соответствующее экологическому классу К4 и К5.

В случае поставок топлива с территории Кыргызстана в государства-члены ЕАЭС необходимо, чтобы оно полностью соответствовало требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

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