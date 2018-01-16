Приостановление работ в ИС АСТАНА-1 переносится с 17 января на 18 января с 00:00 ч по 04:00 ч
Уважаемые участники внешнеэкономической деятельности!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан настоящим сообщает, что запланированные работы по миграции серверного оборудования переносятся с 17 января 2018 года на 18 января 2018 года в период с 00:00 часов по 04:00 часов. Функционирование ИС АСТАНА-1 в этот период будет временно приостановлено.
Кроме того, сообщаем о необходимости выполнения следующих действий для брокеров и декларантов:
1. Зайти по внешней ссылке: http://212.154.167.54:8080;
2. Повторно скачать jnlp файл и запустить его.
Перечисленные действия необходимо выполнить после завершения работ КГД МФ РК по миграции серверов.
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