Приостановление работ в ИС АСТАНА-1 переносится с 17 января на 18 января с 00:00 ч по 04:00 ч

Уважаемые участники внешнеэкономической деятельности!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан настоящим сообщает, что запланированные работы по миграции серверного оборудования переносятся с 17 января 2018 года на 18 января 2018 года в период с 00:00 часов по 04:00 часов. Функционирование ИС АСТАНА-1 в этот период будет временно приостановлено.

Кроме того, сообщаем о необходимости выполнения следующих действий для брокеров и декларантов:

1. Зайти по внешней ссылке: http://212.154.167.54:8080;

2. Повторно скачать jnlp файл и запустить его.

Перечисленные действия необходимо выполнить после завершения работ КГД МФ РК по миграции серверов.