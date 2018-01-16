Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 9,75%

Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 9,75% с симметричным коридором колебаний +/-1%.

Об этом рассказал Председатель Национального Банка Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам брифинга по базовой ставке для телевизионных СМИ.

Он отметил, что ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 10,75%, а по операциям изъятия ликвидности - 8,75%. Впервые с момента введения базовой ставки ее уровень достиг однозначной величины.

«Напомню, что еще год назад в январе 2017 года базовая ставка составляла 12%. Решение по снижению базовой ставки обусловлено положительными итогами 2017 года и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуации в 2018 году. Оно подтверждает уверенность Национального Банка в сохранении инфляции в пределах нового целевого коридора 5-7% в 2018 году и в постепенном достижении среднесрочной цели в 4% в 2020 году. Могу констатировать, что мы переходим от этапа антикризисного управления на денежном рынке к периоду восстановления и усиления действенности каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики по достижению конечных целей по инфляции», - сказал Д. Акишев.

Глава финрегулятора отметил, что Национальный Банк не исключает дальнейшего снижения базовой ставки в 2018 году: «Смягчение денежно-кредитной политики продолжится, если условия торговли и ситуация в странах - торговых партнерах останутся позитивными, тренды, которые способствовали улучшению ситуации в экономике Казахстана в 2017 году, продолжатся и в текущем году, и в целом прогнозная и фактическая динамика инфляции будут соответствовать друг другу».

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года в 17:00 по времени Астаны.

Данияр Акишев - Инфляция по итогам 2017 года сложилась на уровне 7,1%

Инфляция по итогам прошедшего года сложилась на уровне 7,1%, то есть в середине целевого коридора 2017 года. Сложившееся значение оказалось ниже прогнозируемых параметров, т.к. ее уровень ожидался ближе к верхней границе коридора - 7,5-7,7%.

Об этом рассказал Председатель Национального Банка Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам брифинга по базовой ставке для телевизионных СМИ.

«Замедление инфляции вызвано во многом стабилизацией цен на рынках отдельных товаров и услуг. В частности в декабре снизились цены на бензин после их удорожания в осенние месяцы. Отмечается более медленный рост цен на товары длительного пользования на фоне низкого потребительского спроса. Рост цен на продовольственные товары и на услуги отражал историческую динамику и в целом соответствовал прогнозам. Положительный вклад в замедление годовой инфляции также внесла низкая волатильность обменного курса тенге», - сказал Д.Акишев, отвечая на вопрос журналиста.

По словам главы финрегулятора, в январе-феврале существенным риском для инфляции станет ожидаемый пересмотр тарифов на платные услуги предприятий - монополистов. Тем не менее, влияние пересмотра тарифов на инфляцию оценивается как ограниченное и не требующее принятия мер по ужесточению денежно-кредитной политики, поскольку данные риски формируются на стороне предложения, то есть инфляции издержек, не зависящей от политики Национального Банка. Оценки инфляции на стороне спроса демонстрируют ее дальнейшее замедление в текущем году в виду слабости внутреннего спроса.

«Базовая инфляция(инфляция за исключением плодоовощной продукции, энергоносителей, регулируемых услуг), в декабре осталась неизменной и составила 6,2%. Благоприятным фактором стало сокращение разрыва в уровне инфляции по регионам. В декабре разница составила 1,3 п.п., что свидетельствует о более однородном формировании инфляционных процессов на региональном уровне», сказал Д. Акишев.

Со стороны внешнего сектора на уровень инфляции благоприятное влияние оказывает ситуация на сырьевых и товарных рынках - Д. Акишев

Сегодня, 15 января, в ходе брифинга по базовой ставке для телевизионных СМИ Председатель Национального Банка Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что восприятие инфляции населением постепенно улучшается.

За 2017 год по результатам опросов населения доля респондентов, считающих, что цены за последние 12 месяцев росли быстрее, чем раньше, снизилась с 59,8% в декабре 2016 года до 52,1% в декабре 2017 года. «Количественная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед снизилась с 7,6% в декабре 2016 года до 7,1% в декабре 2017 года», - сказал глава финрегулятора.

«Со стороны внешнего сектора благоприятное влияние оказывает ситуация на сырьевых и товарных рынках. С конца октября цена на нефть стабильно формируется на уровне выше 60 долларов за баррель. Индекс мировых цен в ожидании роста производства на международных рынках сельскохозяйственной продукции в 2018 году сохранится на существующем уровне, не оказывая проинфляционное давление на внутренние цены», - в заключении сказал Д. Акишев.

Позитивная динамика на внешних рынках оказала стабилизационное влияние на внутренний валютный рынок

Позитивная динамика на внешних рынках оказала стабилизационное влияние на внутренний валютный рынок. Тенге по итогам 2017 года показал укрепление на 0,3% и продолжает укрепляться в текущем году.

Об этом рассказал Председатель Национального Банка Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам брифинга по базовой ставке для телевизионных СМИ.

Он отметил, что по итогам торгов на 12 января тенге укрепился с начала года на 0,8% и составил 329,67 тенге за доллар США (по итогам торгов на 15 января тенге укрепление к доллару США на 0,9% и составил 329,41 тенге за доллар США).

«Золотовалютные резервы Национального Банка по предварительным данным за год выросли на 4,7% или 1,4 млрд долл. США и составили 31,1 млрд долл. США. Валютные активы Национального фонда достигли 57,7 млрд долл. США. Международные резервы страны в совокупности составили 88,8 млрд долл. США», - сказал глава финрулятора.

Также Д. Акишев рассказал, что на денежном рынке продолжает сохраняться избыточная ликвидность, которая изымается Национальным Банком преимущественно посредством выпуска краткосрочных нот. По состоянию на 12 января 2018 года чистое изъятие ликвидности Национальным Банком на денежном рынке составило 2,9 трлн тенге.

«Объемы краткосрочных нот в обращении на 12 января 2018 года увеличились с начала года на 18% и составили 3,7 трлн тенге. Доходность по нотам в январе, в зависимости от срочности, складывается в диапазоне 9,19-9,34%. Ставка TONIA формируется ближе к нижней границе процентного коридора базовой ставки. По итогам 12 января 2017 года она составила 9,27%», - сказал Председатель Национального Банка. В заключении он сказал, что денежно-кредитные условия сохраняются на нейтральном уровне: «Текущий уровень базовой ставки в реальном выражении обеспечивает достижение целевого ориентира по инфляции на 2018 год (5-7%), и соответствует долгосрочному потенциальному росту экономики».