Обнаружено незаконное игорное заведение

Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что сотрудниками Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Кызылординской области в результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность незаконного игорного заведения «Казино».

Данное незаконное заведение обнаружено в одной из саун города Кызылорда, где оперативным подразделением на момент задержания было изъято 532 000 тенге, 645 долларов США, также игральные фишки, карты и покерный стол.

По данному факту заведено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные мероприятия для привлечения к уголовной ответственности организаторов незаконного игорного бизнеса и по привлечению к административной ответственности игроков, находившихся в данном заведении.