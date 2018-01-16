Пресечен факт экономической контрабанды в особо крупном размере

Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что 11 января текущего года сотрудниками Службы экономических расследований совместно с таможенной службой ДГД по Алматинской области на пропускном пункте «Калжат» таможенного поста «Алтынколь» пресечен факт экономической контрабанды в особо крупном размере.

В ходе проведенных мероприятий выявлен факт незадекларированных товаров народного потребления на сумму свыше 60 млн тенге, общая сумма причитающихся к уплате таможенных пошлин и налогов составила свыше 13 млн тенге.

По вышеуказанному факту Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области проводится досудебное производство по ст. 234 ч. 2 п. 4 Уголовного кодекса РК (экономическая контрабанда в особо крупном размере).

Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области за 2017 год в сфере расследования дел по таможенным правонарушениям окончено с направлением в суд 47 досудебных производств.

Наложен арест на имущество - 971 613 584 тенге, в том числе подлежащее конфискации - 925 751 147 тенге.

Служба экономических расследований ДГД по Алматинской области на постоянной основе проводит работу в указанном направлении.