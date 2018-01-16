Лучший полицейский Нью-Йорка хочет вернуться в Казахстан

Американский полицейский приехал в Шымкент на премьеру фильма "Бизнес по-казахски" со своим участием.

Уроженец Казахстана Димаш Ниязов, признанный в одном из районов Нью-Йорка лучшим полицейским, приехал в Шымкент и рассказал о своих планах в интервью изданию "Отырар", сообщает Zakon.kz.

Димаш посетил свою малую родину — Казыгуртский район, где живут его родственники. Там он ответил на вопросы собравшейся молодежи и навестил первую учительницу. Позже встретился с другом — начальником МПС Шымкента Данияром Мейрханом.

"Данияр всегда рядом со мной, он как старший брат, всегда поддерживает. Приезжал на мой бой в США, мне очень приятно было", — рассказал Димаш.

Также американский полицейский пояснил, как успевает совмещать службу с боксом и съемками в фильме.

"Я считаю, что полицейский не должен зацикливаться в себе, он должен быть разносторонним. Когда мне Нурлан Коянбаев предложил сыграть роль шымкентского полицейского в фильме "Бизнес по-казахски", я не стал раздумывать и дал согласие. Тем более я играл самого себя и должен был помочь своим землякам. (…) Но если в направлении кино не ставлю никаких целей, то насчет боев — тут дело другое. Я буду стремиться побеждать, ведь это цель жизни", — сообщил Димаш Ниязов.

На вопрос журналиста о том, собирается ли возвращаться в Казахстан, Димаш ответил утвердительно.

"Да, обязательно! Хочу сказать огромное спасибо всему Казахстану именно за то, что вы меня поддерживаете. Находясь в США, я считаю себя казахом, я казах и чувствую ответственность за каждый свой шаг и слово. Спасибо моему народу за признание!" — поделился Димаш Ниязов.

После интервью он вместе с поклонниками впервые посмотрел фильм "Бизнес по-казахски" со своим участием.

Димаш Ниязов является обладателем многих престижных кубков по боксу и получил звание «Лучший полицейский Нью-Йорка». Помимо работы Димаш Ниязов занимается профессиональным боксом — в копилке лучшего копа десятки побед и ни одного поражения.