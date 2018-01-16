Санчес раскрыл хитрую уловку «Канело» в бою с Головкиным

Возможно, в реванше Головкин будет бить по корпусу лучше.

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Абель Санчес рассказал в интервью Yahoo! Sports, почему его подопечный не шел в корпус в первом поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Тяжело бить по корпусу сопернику, который не очень статичен. Когда оппонент бегает — это трудная «мишень». Несколько раундов Геннадий пытался бить «Канело» по корпусу, но рефери предупредил его, чтобы он не бил по спине. «Канело» так поворачивался специально, чтобы избегать ударов в корпус. Возможно, в реванше Головкин будет бить по корпусу лучше, — сказал Санчес.

Отметим, что, по данным ESPN Stats and Info, в первом поединке Альварес нанес Головкину 44 удара по корпусу, в то время как Геннадий своему сопернику — лишь 8.

Фото: SPORTS.KZ