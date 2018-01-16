В Великобритании "образцовый полицейский" насиловал жертв преступлений

В Великобритании двум полицейским предъявили обвинения в изнасиловании жертв преступлений после того, как вскрылась их переписка, попавшая в распоряжение издания Daily Mail, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в переписке правоохранители обсуждали, как они требовали от жертвы преступления заняться сексом под угрозой отказа в рассмотрении ее заявления.

Кроме того, Скотланд-Ярд и орган по надзору за деятельностью правоохранительных органов изучают видео с тайной съемкой СИЗО, пьяной женщиной на заднем сидении полицейского автомобиля, а также видеоролики, где стражи порядка грубо обращаются к водителям, позвонившим в полицию. Эти кадры и сообщения были случайным образом вскрыты при расследовании дела британского бизнесмена о взятках.

Отмечается, что оба полицейских, Эдвард Бенгри и Джон Тейлор, отстранены от службы. Бенгри заявил, что не знает ничего о существовании видео и сообщений, Тейлор, в свою очередь, отказался комментировать ситуацию.

Эдварда Бенгри ранее признали "прекрасным примером ценностей, которыми дорожат в Службе столичной полиции". В 2016 году он получил награду за отвагу после спасения задыхавшегося мальчика.

Фото: © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas