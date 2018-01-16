В ряде регионов Казахстана 16 января сохранится снегопад
Местами ожидается метель, туман, гололед и усиление ветра.
16 января с прохождением атмосферных фронтальных разделов в восточной половине республики Казахстан ожидается местами снег, в западной половине без осадков. Местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской, Жамбылской областях ожидается местами туман, низовая метель, ветер до 15-20 м/с.
В Костанайской, Павлодарской областях ожидается местами туман, низовая метель.
В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, низовая метель, ночью усиление ветра до 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер до 15-20 м/с, с метелью.
В Южно-Казахстанской области местами - туман, гололед, метель, утром и днем усиление ветра до 15-20 м/с.
В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем облачно, - 9.
В Астане днем облачно, - 19.
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Фото: bipbap.ru
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