Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В ряде регионов Казахстана 16 января сохранится снегопад

16 января 2018, 09:37

Местами ожидается метель, туман, гололед и усиление ветра.

16 января с прохождением атмосферных фронтальных разделов в восточной половине республики Казахстан ожидается местами снег, в западной половине без осадков. Местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской, Жамбылской областях ожидается местами туман, низовая метель, ветер до 15-20 м/с.

В Костанайской, Павлодарской областях ожидается местами туман, низовая метель.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, низовая метель, ночью усиление ветра до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер до 15-20 м/с, с метелью.

В Южно-Казахстанской области местами - туман, гололед, метель, утром и днем усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем облачно, - 9.

В Астане днем облачно, - 19.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: bipbap.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...