В казначействе Минфина произошли кадровые перестановки

Заместителем председателя Комитета казначейства стала Алия Байгенжина. Приказ министра финансов Б. Султанова о назначении был подписан 12 января 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Алия Байгенжина родилась 5 мая 1977 года. Окончила Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова по специальности «инженер-экономист» в 1998 году. В 2010 году получила степень магистра государственного и местного управления в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начала в 1998 году экономистом отдела промышленности, инвестиций и природных ресурсов управления материального производства Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан.

Далее с 1998 по 2001 год занимала должности ведущего, затем главного экономиста в различных отделах Бюджетного департамента МФ РК.

В 2001 году возглавила отдел промышленности и строительства управления промышленности, строительства, транспорта и коммуникаций Департамента финансирования государственных органов, через год - отдел промышленности, строительства и энергоснабжения управления промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства и охраны окружающей среды Департамента финансирования государственных органов.

В 2003 году стала заместителем начальника управления промышленности, строительства, транспорта и коммуникаций Департамента планирования расходов отраслевых органов Министерства экономики и бюджетного планирования РК; далее - заместителем начальника управления промышленности, строительства и транспорта Департамента планирования расходов отраслевых органов Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2004 по 2005 годы работала директором Центра стратегического планирования и внешних связей, затем - департамента корпоративного развития АО «Национальный инновационный фонд».

В 2006 году, вернувшись на государственную службу, работает заместителем директора ряда департаментов в Минфине и Миннацэкономики.

До назначения на должность заместителя председателя Комитета казначейства возглавляла департаменты бюджетного планирования и внутреннего администрирования Министерства финансов Республики Казахстан.

Поощрена за свой труд Благодарностью министра финансов Республики Казахстан 2001 г., Благодарностью министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 2003 г., Почетной грамотой Республики Казахстан 2014 г., Почетной грамотой министра финансов Республики Казахстан 2014 г.

Также награждена нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі» 2016 г., юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» 2016 г.