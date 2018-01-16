Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Назарбаев подписал указ об образовании следственных судов

16 января 2018, 10:33

Следственные суды образованы в областных центрах Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании специализированных следственных судов и некоторых кадровых вопросах судов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, в Казахстане специализированные следственные суды появятся во всех 14 областных центрах. Также будут созданы специализированные межрайонные следственные суды городов Астаны и Алматы.

Этим же указом назначены судьи некоторых судов.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее сообщалось, что образование следственных судов обусловлено реализацией 22-го шага Плана нации – 100 конкретных шагов, предусматривающего обеспечение баланса между обвинением и защитой в судах за счет поэтапной передачи следственному судье полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.

В Казахстане институт следственных судей в республике функционирует с 1 января 2015 года. Следственный судья осуществляет деятельность, направленную на обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина на досудебных стадиях уголовного производства.

За время функционирования институт следственных судей состоялся и оправдал себя, лица, вовлеченные в орбиту уголовного преследования, стали активно защищать свои права путем обращения к следственным судьям.

Изначально к полномочиям следственного судьи были отнесены вопросы санкционирования содержания под стражей, домашнего и экстрадиционного ареста, временного отстранения от должности, запрета на приближение, применения залога, ареста на имущества, эксгумации трупа, объявления международного розыска.

Как отмечали в аппарате Высшего судебного совета, образование следственных судов позволит повысить гарантии защиты конституционных прав человека и гражданина, будет способствовать усилению судебного контроля на досудебной стадии уголовного процесса.

Фото с сайта bnews.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...