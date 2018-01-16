В США супруги заковали своих детей в цепи и морили голодом

По словам соседей, семейная пара, устроившая дома тюрьму, производила странное впечатление, однако никто из окружающих в полицию не обращался.

Полиция Калифорнии расследует шокирующее преступление. Семейная пара держала в заточении 13 родных детей, младшему из которых недавно исполнилось 2 года, сообщает НТВ.ru.

Всех узников заперли в темной грязной комнате, некоторые были цепями прикованы к кроватям. Кормили детей хуже, чем животных, от недостатка еды и воды все они были сильно истощены.

В реальность этой истории поначалу мало кто верил, когда в участок прибежала 17-летняя девушка, попросила о помощи и сообщила, что родители уже много лет издеваются над ее братьями и сестрами. Когда полицейские приехали по указанному адресу, стало ясно, что юная американка говорила правду. В доме проживали 57-летний мужчина, 49-летняя женщина и 12 изможденных детей, которые содержались в темноте в антисанитарных условиях.

Заточенцев сразу же после освобождения накормили и отвезли в больницу. По словам соседей, семейная пара, устроившая дома тюрьму, производила странное впечатление, однако никто из окружающих в полицию не обращался.

Арестованные мать с отцом во всем признались, но так и не смогли объяснить причины своего поведения. Родителям-садистам предъявлены обвинения в пытках и жестоком обращении с детьми.