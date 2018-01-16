Итоги торгов во вторник: доллар продолжает снижаться
В обменниках доллар покупают/продают по 327,7-329,2 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 328,05 тенге за доллар, объем торгов – 212,6 млн долларов.
Средневзвешенный курс евро составил 402,50 тенге за евро, объем торгов – 100 тыс. евро.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,9890 тенге за юань (-0,2930 тенге), объем торгов – 1 млн юаней (+500 тыс. юаней).
В обменниках доллар покупают/продают по 327,7-329,2 тенге, евро по 399-402,5, рос.рубль – 5,82-5,89.
В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
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