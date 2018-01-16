Ram 1500 сбросил массу и стал гибридом

Грузоподъемность Ram 1500 выросла с 853 до 1043 кг, а масса трейлера, который может буксировать пикап – с 4817 до 5761 кг.

На выставке в Детройте североамериканское подразделение группы Fiat Chrysler Automobiles представило новое поколение пикапа Ram 1500. Утилитарный автомобиль стал легче и безопаснее и обзавелся новыми функциями.

В отличие от пикапов Ford серии F, которые теперь делают из алюминия, Ram сохранил преимущественно стальную конструкцию. Тем не менее, за счет использования высокопрочных сталей и отдельных деталей из алюминия, масса машины заметно снизилась – на 100 с лишним кг в кузове Crew Cab. Кроме того, инженерам удалось повысить аэродинамическую эффективность модели, уменьшив коэффициент на 9% – до 0,357. Новинка получила радиаторную решетку с активными створками, встроенный в передний бампер спойлер с электроприводом, заднюю часть крыши с эффектом Вентури. Кроме того, модификации с пневмоподвеской опускаются на 0,6 дюйма при движении по шоссе на высоких скоростях.

Подобно новому внедорожнику Jeep Wrangler, Ram 1500 стал умеренным гибридом. 48-вольтовый стартег-генератор E-Torque, питающийся от литий-ионной батареи емкостью в 0,43 киловатт-часа, обеспечивает дополнительный крутящий момент на старте и помогает экономить топливо. С базовым 3,6-литровым V6 он устанавливается по умолчанию, с 5,7-литровым V8 – опционально. Оба эти двигателя сочетаются только с восьмиступенчатым автоматом. Позднее в моторную гамму вернется 3,0-литровый EcoDiesel V6.

Грузоподъемность Ram 1500 выросла с 853 до 1043 кг, а масса трейлера, который может буксировать пикап – с 4817 до 5761 кг. Салон был переработан «почти на 99%» и стал просторнее и богаче. По центру устанавливается информационно-развлекательная система, размер экрана которой варьируется в зависимости от комплектации от 5 до 12 дюймов, на приборной панели – 7-дюймовый цветной дисплей. За безопасности отвечают новая система кругового обзора, система слежения за «слепыми» зонами, адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности движения и экстренного торможения. Самая внедорожная модификация Rebel отличается увеличенным на 1 дюйм дорожным просветом, 18-дюймовыми дисками с 33-дюймовой резиной, амортизаторами Bilstein и блокируемым задним дифференциалом – помимо прочего. В продажу пикап поступит уже в первом квартале этого года.

Текст: Александр Орехов

Фото: Ram Trucks

Via cartimes