Скончавшаяся солистка The Cranberries хотела записать новую версию своего хита Zombie

Скончавшаяся солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан планировала записать во вторник новую версию своего хита Zombie, сообщает РИА Новости.

О'Риордан 16 января планировала встретиться с группой Bad Wolves в студии звукозаписи, чтобы записать с ними новую версию своей культовой песни Zombie 1994 года.

Как сообщил музыкант группы Bad Wolves, О'Риордан услышала их версию своей песни Zombie и хотела записать для композиции свой вокал.

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (15:05 по времени Астаны), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.

Фото: РИА Новости