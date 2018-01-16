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Скончавшаяся солистка The Cranberries хотела записать новую версию своего хита Zombie

16 января 2018, 12:01

О'Риордан 16 января планировала встретиться с группой Bad Wolves в студии звукозаписи.

Скончавшаяся солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан планировала записать во вторник новую версию своего хита Zombie, сообщает РИА Новости.

О'Риордан 16 января планировала встретиться с группой Bad Wolves в студии звукозаписи, чтобы записать с ними новую версию своей культовой песни Zombie 1994 года.

Как сообщил музыкант группы Bad Wolves, О'Риордан услышала их версию своей песни Zombie и хотела записать для композиции свой вокал.

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (15:05 по времени Астаны), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.

Фото: РИА Новости


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