Объемы розничной торговли за декабрь 2017 года

В декабре объемы ритейла составили 194,9 млрд тг - это на 24% больше, чем годом ранее. С учетом инфляции, физические объемы розничной торговли увеличились на 8,3% за год.

Традиционно, большинство официальных розничных продаж совершили алматинцы: на Алматы пришлось 41,4% ритейла - 80,8 млрд тг, +20,1% за год.

Также среди лидеров - торговые центры и магазины Карагандинской области (19,4 млрд тг, +20,8% за год), ВКО (19 млрд тг, +24,3%) и столицы (16,9 млрд тг, сразу +63,7% год-к-году - это самые высокие темпы роста по РК).

После неблагоприятного кризисного 2015 года, когда розничные торговые компании ушли в минус на 2,5% (с учетом инфляции), ситуация определенно выправляется.

По итогам 2016 года рост реальных объемов розничных продаж составил 2%, а в 2017 подскочил сразу до 6,3%.

По итогам трех кварталов прошедшего года торговые компании обеспечили 15,5% всего ВВП страны.

Примечательно, что обе столицы лидируют не только по объемам ВРП в торговом секторе, но и по доле торговли в валовом региональном продукте. Так, в финансовом центре - Алматы - торговые компании обеспечили 31,1% от ВРП, в Астане - 22,8%.

Среди торговых предприятий южной столицы, работающих в рознице - например, крупнейшие компании по реализации продуктов питания: «Скиф Сауда» - сеть Small, «Гермес-Трейд» - магазины «Реалист», казахстано-германская компания «Interfood», сеть «Рамстор Казахстан», группа компаний «Дастархан», включающая магазины, рестораны и комплекс отдыха. Бытовой техникой, мобильными устройствами и электроникой торгуют гиганты «Arena S» («Sulpak»), сеть «Планета электроники», «Евросеть Казахстан» и прочие, на компьютерах и периферии специализируются, например, «Gulser Computers», на книгах, играх и игрушках - «Меломан Home Video», на косметике и предметах гигиены - «Monаmie.kz», на фармацевтических препаратах - сеть «Europharma» и т.д. Большинство из них представлено и в столице.

В Астане среди крупнейших розничных торговых компаний - крупнейший магазин товаров для стройки и ремонта «Мегастрой Астана DIY», сеть «Мечта», специализирующаяся на продаже техники, аптечная сеть «Гиппократ», и т.д.