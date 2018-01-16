Деловая активность предприятий промышленности и торговли

Руководители промышленных предприятий отметили в IV квартале 2017г. по сравнению с IІІ кварталом 2017г. уменьшение спроса на готовую продукцию и объемов производства.

Индекс предпринимательской уверенности характеризующий изменение деловой активности составил (+4%).

По оценкам большинства руководителей промышленных предприятий в ближайшей перспективе ожидается ухудшение финансово-хозяйственной деятельности по сравнению с текущим моментом.

По оценкам руководителей предприятий торговли потребительский спрос и деловая активность в IV квартале 2017г. по сравнению с IІІ кварталом 2017г. уменьшились.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловую активность опрошенных предприятий торговли в IV квартале 2017г. составил (-15%).

65 % предприятий ожидают неизменность финансово-хозяйственной деяетльности по сравнению с текущим моментом, 10% - улучшение и 20% - ухудшение.

Индекс предпринимательской уверенности в процентах

Индекс предпринимательской уверенности предприятий промышленности рассчитывается как среднее арифметическое «балансов» оценок уровня фактически сложившегося спроса и запасов готовой продукции (последний - с обратным знаком), а также ожидаемых изменений объемов производства, в процентах.

Индекс предпринимательской уверенности предприятий торговли рассчитывается как среднее арифметическое «балансов» оценок уровня фактически сложившегося экономического положения и складских запасов (последний - с обратным знаком), а также ожидаемых изменений экономического положения, в процентах. Под балансом следует понимать разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» того или иного показателя хозяйственной деятельности обследуемого предприятия, в процентах.