Международный финансовый центр «Астана» объявил об официальном запуске

Международный финансовый центр «Астана» (далее-МФЦА) объявляет об официальном запуске и начале регистрации компаний, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу центра.

При МФЦА начал действие Комитет по регулированию финансовых услуг (далее - АФСА). АФСА лицензирует широкий спектр услуг, включая инвестиции и управление активами, private banking, управление и администрирование фондов, кастодиальные услуги, исламское финансирование, а также работу представительских офисов.

В рамках МФЦА впервые на постсоветском пространстве введена специальная юрисдикция с собственным правом, основанным на принципах английского коммерческого права и стандартах ведущих мировых финансовых центров, таких как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Дубай. Создан независимый суд МФЦА, который будет рассматривать коммерческие и гражданские споры, а также Международный арбитражный центр.

На базе МФЦА действует высокотехнологичная биржа (далее - AIX), соответствующая лучшим мировым стандартам. Стратегическими партнерами AIX стали Шанхайская фондовая биржа и NASDAQ.

Создан Экспат-центр, работа которого упростит привлечение международных экспертов в Астану.

МФЦА предоставляет систему единого окна, упрощенный режим выдачи виз, регистрации, получения разрешений на работу и других процедур.

МФЦА - это финансовый хаб для стран Центральной Азии, республик Закавказья, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы. МФЦА будет располагаться на территории ЭКСПО - 2017 и использовать современную инфраструктуру и передовые технологии.