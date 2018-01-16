В Караганде судят женщину, которая пыталась вывезти несовершеннолетнего в Сирию

В Караганде начали судить 30-летнюю женщину за участие в международной террористической организации «ДАИШ» и попытку вывезти из страны несовершеннолетнего родственника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области, женщине вменяется совершение преступлений по двум статьям - 259 УК «Незаконное хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ» и в попытке стать участницей деятельности террористической группы по статье 24-257 УК.

Подсудимая была поймана сотрудниками департамента Комитета национальной безопасности по Карагандинской области в момент попытки уехать из Караганды в Сирию. Следствие собрало доказательства ее намерений помогать боевикам в лечении - сама подсудимая обладает навыками оказания первой медицинской помощи. Женщину задержали в сентябре 2017 года на посту «Сокур» при выезде из Караганды.

По версии следствия, женщина задумала уехать в горячие точки в августе 2017 года. Сумела связаться с боевиками и убедить принять их в свои ряды. Кто-то из переговорщиков расписал ей маршрут поездки - автомобильным сообщением и авиаперелетом.

С собой женщина хотела взять младшего брата своего мужа, который не достиг 18 лет. Но, не получив согласие его матери, пообещала забрать его позднее.

Судебные слушания начались.

Айнур Балакешова

Фото с сайта iform.kz