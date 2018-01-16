Lexus представил внедорожник LF-1 Limitless Concept

Японская компания Lexus представила на автосалоне в Детройте-2018 коцнепттуального предвестника нового флагманского кроссовера. Прототип получил название Lexus LF-1 Limitless Concept.

На Международном мотор-шоу в американском Детройте 2018 года официально дебютировал концептуальный внедорожник Lexus LF-1 Limitless Concept. Новинка призвана показать миру будущее дизайнерское направление премиального бренда, а также демонстрирует новый уровень современных технологий.

Габаритная длина кузова роскошного концептуального внедорожника Lexus LF-1 Limitless Concept составляет 5 014 мм. Показатели ширины и высоты – 1 986 и 1 605 мм. Расстояние между осями измеряется 2 974 мм. В компании отметили, что за внешность новинки отвечали специалисты калифорнийской студии CALTY Design Research.

Название дизайна Lexus LF-1 Limitless Concept — «расплавленная катана». Представители бренда пояснили, что дизайн новой модели «сочетает в себе форму расплавленного металла и острые грани традиционного японского меча». Говоря о новой концептуальной модели, руководители японского автогиганта рассказывают:

«Lexus LF-1 Limitless Concept — это наше видение нового типа флагманского автомобиля, который охватывает возможности кроссовера, не отказываясь от производительности и роскоши, поставляемых современными седанами. Концепция LF-1 Limitless включает в себя творческие технологии, создавая сильную эмоциональную связь, улучшая человеческий опыт для водителя и пассажиров».

Как и предполагалось, никакой информации о техническом оснащении прототипа Lexus LF-1 Limitless Concept японская компания не опубликовала. Представители бренда лишь заявили, что «концепт можно укомплектовать водородным, гибридным, бензиновым и полностью электрическим агрегатом».

В салоне концептуального флагманского внедорожника Lexus LF-1 Limitless Concept всё необычно. Дизайн интерьера прототипа выполнен в соответствии с омотэнаси — японская философия гостеприимства. В оформление дизайна интерьера специалисты полностью отказались от физических кнопок и переключателей и заменили их сенсорами, которые распознают жесты. В отделке салона концепта используется металл, дерево, а также темная и светла кожа.

Не менее важен тот факт, что концептуальный внедорожник Lexus LF-1 Limitless Concept получил автопилот и четырехмерную навигационную систему. Инновационная навигационная система работает как традиционная 3D-навигация, но «при этом дополнительно использует элемент времени, предугадывая потребности водителя и пассажиров в зависимости от продолжительности поездки, времени суток и дорожной ситуации». Например, она может предложить остановиться водителю и пассажирам у ресторана, заправиться или забронировать номер в отеле.

Via livecars