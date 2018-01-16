После аттестации 140 госслужащих рекомендовано уволить

Впервые аттестация государственных служащих проведена столь масштабно и охватила всех служащих корпуса «Б». 1405 госслужащих заняли вышестоящие должности по итогам аттестации, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

Проведение комплексной аттестации действующих государственных служащих вытекает из Плана нации - 100 шагов и способствует решению задачи, обозначенной Главой государства по формированию государственной службы, которая всецело отвечает принципам служения народу.

Была обеспечена прозрачность проведения всех ее этапов. В состав аттестационных комиссий вошли представители от общественных советов, научно-экспертной, академической среды, общественных объединений. Всего аттестацию в 2017 году прошли 66 853 государственных служащих.

Особенностью проведенной аттестации явилось то, что акцент был сделан на проверку не только профессиональных навыков, но и личных качеств, которыми обладает государственный служащий. Для этого государственные служащие на основе лучшей практики международного опыта прошли тестирование на оценку личных компетенций.

Тестирование на оценку личных компетенций позволило определить уровень этичности, честности, беспристрастности, ориентацию на потребителя услуг, предполагающую способность выявлять потребности и решать проблемы населения в рамках закона и иные важные для служения государству и обществу качества.

Результаты тестирования показали, что среди служащих высшего управленческого звена центральных государственных органов наиболее развиты компетенции «Принятие решений» и «Ориентация на потребителя услуг», в то время как у управленцев местных исполнительных органов в большей степени выражены компетенции «Стрессоустойчивость» и «Информирование потребителей услуг».

Определены компетенции требующие дальнейшего развития.

Так, работники министерств недостаточно проявляют компетенцию «сотрудничество», то есть выстраивание конструктивных взаимоотношений с заинтересованными сторонами.

В то время как у региональных служащих зачастую не хватает компетенции «Саморазвитие».

В настоящее время Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан разработаны программы по развитию личных компетенций, дифференцированные в зависимости от уровня управления.

Обучение по данным программам будет начато в текущем году в рамках повышения квалификации государственных служащих.

В целом по итогам аттестации 61115 соответствуют занимаемым должностям, 4 851 человек рекомендованы к повышению в должности, 747 - к понижению, 140 - к увольнению.

Аттестация дала возможность госслужащим проявить профессиональные навыки и доказать свою состоятельность.

На сегодняшний день на основании решений аттестационных комиссий 1 405 служащих уже продвинулись по карьерной лестнице, заняв вышестоящие должности.

Проведенная аттестация положительно повлияла на профессионализацию кадров и укрепление принципа меритократии на государственной службе.