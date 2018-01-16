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Как Назарбаева встречали в Вашингтоне

16 января 2018, 12:37

Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Пресс-служба Акорды на своей странице в Facebook разместила видео о том, как встречали президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США, передает Zakon.kz.

Напомним, глава государства в рамках официального визита прибыл в город Вашингтон. Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США. Кроме того, президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Фото: скриншот видео facebook.com/AkordaPress


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