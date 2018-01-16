Всем арендодателям необходимо сдать реестр договоров аренды за 2017 год

Уважаемые арендодатели!

Департамент государственных доходов по городу Алматы напоминает, что 31 марта 2018 года истекает сдачи реестра договоров аренды (пользования).

Доводим для вашего сведения, что с 1 января 2017 года на налогоплательщиков-арендодателей, кто сдает в аренду или пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, возлагается обязанность сдавать ежегодно налоговый отчет - ФНО 871 «Реестр договоров аренды (пользования).

Срок сдачи Реестра договоров аренды (пользования) - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Данный налоговый отчет будет носить декларативный характер в форме реестра, так как предназначен для отражения арендодателями сведений о торговом объекте.

Реестр договоров аренды (пользования) предназначен для отражения индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, предоставляющими в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках.

При этом напоминаем, что Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» за нарушение срока подачи налоговой отчетности предусмотрена административная ответственность.