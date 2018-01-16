Volkswagen Jetta стал больше и интеллектуальнее

На североамериканском международном автосалоне в Детройте состоялась мировая премьера Volkswagen Jetta седьмого поколения. В ходе смены генераций седан вырос в размерах и получил ряд новых для этой модели электронных систем.

Новая «Джетта» построена на платформе MQB, также лежащей в основе Golf, Tiguan, Atlas, Arteon и еще целого ряда автомобилей группы «Фольксваген». По сравнению с предшественницей четырехдверка выросла на 43 мм в длину (до 4702 мм), на 21 мм в ширину (до 1799 мм) и на 6 мм в высоту (до 1459 мм). Передний свес стал на 10 мм короче, задний – на 18 мм длиннее, расстояние между осями увеличилось на 35 мм (до 2686 мм). В результате автомобиль стал спортивнее снаружи и просторнее внутри. При этом объем багажника остался прежним – 510 литров.

Коэффициент лобового сопротивления уменьшился примерно на 10% – до 0,27. В Volkswagen говорят, что дизайн новой Jetta изначально разрабатывался с расчетом на то, чтобы удовлетворить запросы покупателей из разных стран, поэтому отдельной европейской версии в этом поколении не будет. На китайский рынок тот же седан выйдет под именем Sagitar.

Седьмая «Джетта» получила светодиодные фары в базовой комплектации, панорамный люк (стандартное оборудование для версий Jetta SE и выше), атмосферную подсветку. За комфорт и безопасность отвечают: адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности движения, предотвращения фронтального столкновения и автоматического торможения после столкновения, контроля «слепых» зон, помощи при выезде с парковки. В салоне установлены: 10,2-дюймовый цифровой кокпит Active Info Display, визуально и технически объединенный с дисплеем информационно-развлекательной системы, 400-ваттная акустика Beats by Dre, новые передние сиденья, для которых доступны электрорегулировки, обогрев и вентиляция.

На первоначальном этапе Volkswagen Jetta будет предлагаться только с 1,4-литровым бензиновым турбомотором TSI на 150 л.с. и 250 Нм. В младшей комплектации он сочетается с шестиступенчатой механикой, в старших – с восьмидиапазонным автоматом. В Мексике седан поступит в продажу уже в первом квартале этого года, в США – во втором. О других рынках сообщат отдельно.

Текст: Александр Орехов

Фото: Volkswagen

Via cartimes