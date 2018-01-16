Ждать ли укрепления тенге?

Эра нефти, даже если и не завершилась, то все равно рост ее индексов в лучшую сторону на нас не отразится.

Рост цены на нефть выше $70 за баррель стало для многих воодушевляющей новостью. Возникли разговоры о скором укреплении тенге и даже о возрождении многочисленных господрядов. То есть, возникли иллюзии о скором налаживании жизни. Однако политолог Талгат Калиев поспешил разочаровать казахстанцев - этого не случится, передает Zakon.kz.

По его мнению, эра нефти, даже если и не завершилась, то все равно рост ее индексов в лучшую сторону на нас не отразится, а вот падение - вполне себе может. Почему?

"Во-первых, за три года экономике нанесен значительный ущерб, замедление темпов ее роста невозможно обратить вспять в короткие сроки. За эти годы значительно возросло число бедных, у людей упали доходы, снижение покупательской способности отразилось на оборотах малого и среднего бизнеса. Экономика - живой организм, которому после длительного стресса требуется не менее продолжительная реабилитация. Во-вторых, если говорить о возможности укрепления тенге, то и к этому предпосылок серьезных нет", - считает он.

Политолог отмечает, что мы привязаны к курсу российского рубля, у которого, в условиях введения нового пакета санкций, предпосылок для укрепления не наблюдается. А Казахстану необходимо соблюдать достигнутое соотношение.

"Кроме того, нельзя забывать об интересах добывающих предприятий, которым более выгодно выплачивать свои налоги в тенге, в условиях столь высокого курса. Аналогичным образом этот курс выгоден Правительству с точки зрения исполнения бюджета, а также расчета трансферов из Нацфонда, которых, при нынешнем курсе потребуется меньше. Нельзя забывать и об аресте части средств Национального фонда. Пока мало кто может дать внятный комментарий относительно судьбы этих денег, так же как это отразится на экономике страны. Но не будем забывать, что у нас склонны следовать пессимистичному сценарию, то есть, быть готовым к самому худшему", - считает Калиев.

Возвращаясь к российским санкциям, добавил он, с учетом тесных экономических связей, нельзя не допускать, что они вполне могут отразиться на Казахстане или каким-то образом коснуться непосредственно.

"Это даже более чем вероятно. О каком улучшении экономики, а уж тем более повышении курса тенге можно в этой ситуации говорить?!" - подытожил он.

Фото: ktk.kz