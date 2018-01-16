Новый Hyundai Veloster представлен официально

Корейская компания Hyundai Motor Company официально презентовала на мотор-шоу в Детройте-2018 новое поколение модели Hyundai Veloster, включая её «заряженную» модификацию Hyundai Veloster N.

Южнокорейская компания Hyundai привезла на автосалон в Детройте-2018 новое поколение компактной модели Veloster, включая её высокопроизводительную версию Veloster N.

После официального анонса и множества интригующих изображений корейская компания Hyundai Motor Company рассекретила компактный хэтчбек Hyundai Veloster нового поколения, включая его «заряженную» модификацию Hyundai Veloster N.

По большому счёту, дизайн экстерьера ассиметричного хэтчбека Hyundai Veloster 2019 модельного года был рассекречен в сети задолго до мировой премьеры, которая прошла в рамках Международного автосалона в Детройте-2018. Автомобиль получил множество стилистических изменений и расширенный список опций.

Однако мы уверены, что большего внимания заслуживает новая «заряженная» модель Hyundai Veloster N. Как отметили представители корейского бренда, этот автомобиль «демонстрирует более высокий уровень производительности по сравнению с предшественником».

Над машиной трудились специалисты глобального научно-исследовательского центра Hyundai в Намьянге. Тестовые испытания Hyundai Veloster N проводили на легендарной трассе Нюрбургринг.

Также руководство спортивного подразделения отметило, что «модель Hyundai Veloster N предлагает комплексные внешние, внутренние и технические изменения, по своему уровню опережающие более ранние модели Veloster Turbo и R-Spec».

От обычной модели «заряженный» хэтч Hyundai Veloster N 2019 модельного года отличается массивной радиаторной решёткой, большими 19-дюймовыми «катками» с шинами Pirelli P-Zero 235/35R19 (можно заказать Michelin Pilot SuperSport 225/40 R18) и оптимизированным аэродинамическим обвесом.

В салоне высокопроизводительной компактной модели Hyundai Veloster N можно обнаружить эксклюзивные спортивные кресла и спортивное рулевое колесо с подрулевыми переключателями. В интерьере автомобиля всё говорит о том, что перед нами не совсем обычная машина.

В моторном отсеке «заряженной» модели Hyundai Veloster N расположен 2,0-литровый бензиновый двигатель с наддувом и прямым впрыском топлива. Этот агрегат способен генерировать 275 лошадиных сил. Крутящий момент – 350 Нм (от 1450 до 4700 оборотов в минуту). В компании подчёркивают, что степень сжатия силового агрегата составляет 9,5:1.

В тандеме с 275-сильным агрегатом работает 6-ступенчатая механическая трансмиссия или же «автомат». Кроме этого автомобиль получил перенастроенное рулевое управление и доработанную подвеску с электронным управлением. В оснащение Hyundai Veloster N входит система контроля режимов движения N Grin Control: Normal, Sport, N, Eco и N Custom.

К сожалению, динамических характеристик новинки корейская компания пока не опубликовала. Известно, что на североамериканский рынок автомобиль выйдет в четвёртом квартале 2018 года. Что касается обычной модели Hyundai Veloster нового поколения.

Базовым мотором для автомобиля является 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель, развивающий 147 лошадиных сил. Этот силовой агрегат может сочетаться с трансмиссией 6МКП или 6АКП. Также для хэтчбека Hyundai Veloster 2019 модельного года предусмотрен 1,6-литровый мотор с наддувом, генерирующий 201 лошадиную силу. Трансмиссия – 6- или 7-диапазонная коробка передач с двойным сцеплением.

Via livecars