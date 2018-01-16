Называть регионы с нарушениями по приватизации публично предложил Сагинтаев

На заседании Правительства РК речь зашла о нарушениях, которые допускают в областях Казахстана в ходе реализации комплексного плана по приватизации. Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил министерству финансов принять меры, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2017 году было продано 190 объектов на 108 млрд тенге. Главой государства несколько раз было дано поручение, что все финансы, поступившие от приватизации, должны быть направлены в Нацфонд. Были ли они направлены эти 106 млрд тенге?» - обратился он с вопросом к министру финансов РК Бахыту Султанову.

Как пояснил глава ведомства, все поступившие деньги от объектов, проданных из республиканской собственности, были направлены в Нацфонд.

«В январе еще 5 млрд мы направим в Нацфонд. Соответствующее решение, постановление есть. Но однако имеются проблемы с нацхолдингами. Соответствующее постановление разрабатывается Миннацэкономики. После его принятия будут еще приняты меры. Это поручение главы государства, оно должно быть исполнено», - пояснил министр.

Наряду с этим глава кабмина поинтересовался выявленными Минфином нарушениями в ходе приватизации.

«Вы сказали, что много нарушений в ходе приватизации, особенно в регионах. Те предложения, они контрольные, мы сказали, исключить, обеспечить и на этом все останется. Я уверен, что, когда в следующий раз будете докладывать - то же самое будет продолжаться. Надо какой-то другой механизм, чтобы исполнялось», - пояснил Б. Сагинтаев.

«Я не знаю, может публично, если там дробятся нарушения, выставьте, что в такой-то области, такой-то объект в нарушение делается. Когда МСБ, который мог бы поучаствовать в приватизации, могли бы забрать… Или затягивается оценка специально, или что-то делается. Надо публично показывать. Или другие механизмы придумывать. А так мы каждый раз будем говорить - возьмите на контроль, давайте мониторить - ничего не изменится абсолютно. Вы же сами сказали по исключению, в 2016 году хоть давали поручения, все равно до сих пор идут предложения. Не остановить», - добавил он.

Б. Султанов ответил, что те области, которые допускают нарушения «они и на госреестр.кз и на наших материалах красной строкой везде отмечаются».

«Бахыт Турлыханович, госреестр кто смотрит? Вы смотрите, может быть, акимат. А надо, чтобы общество смотрело. Положите на те сайты, где население читает, популярные. Пусть видят, как идет приватизация в той или иной области, с какими нарушениями», - предложил премьер.

На этот счет министр пообещал: «Сделаем».

Ксения Давыдова