Новые положения о взыскании налоговой задолженности с физических лиц с 2018 года

С 1 января 2018 года в Налоговый кодекс Республики Казахстан введены изменения в части взыскания налоговой задолженности налогоплательщика-физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой, сообщает ДГД по Жамбылской области.

В соответствии со статьей 128 Налогового кодекса в случаях неуплаты или неполной уплаты физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, лицом, занимающимся частной практикой, налоговой задолженности в размере более 1-кратного месячного расчетного показателя (далее - МРП), по истечении тридцати рабочих дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности физических лиц налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица и не позднее пяти рабочих дней со дня его вынесения направляет физическому лицу.

То есть в случае, если у налогоплательщика имеется задолженность свыше 1 МРП (на 2018 год составляет 2 405 тенге), то в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 114 Налогового кодекса налоговыми органами данному лицу направляется уведомление о налоговой задолженности физических лиц. В случае неуплаты задолженности в течение 30 рабочих дней со дня вручения уведомления, налоговый орган издает налоговый приказ о взыскании задолженности.

При непогашении физическим лицом налоговой задолженности налоговый орган не позднее 5-ти рабочих дней со дня вручения налогового приказа физическому лицу направляет такой налоговый приказ в органы исполнительного производства для принудительного исполнения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.

Налоговый приказ отменяется вынесшим его налоговым органом не позднее 1-го рабочего дня со дня погашения физическим лицом налоговой задолженности.