Назначен руководитель управления земельных отношений Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Бисембаев Кайрат Аширалыулы назначен руководителем управления земельных отношений Алматинской области.

БИСЕМБАЕВ Кайрат Аширалыулы

Родился в 1965 году. Образование - высшее. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, университет «Туран» и университет технологии, строительства, оценки и управления качества. Имеет специальности инженера-строителя, юриста, эксперта-оценщика.

Трудовой путь начал мастером учреждения «Тургайсельхозводопровод». В разные годы работал старшим инженером-бактериологом учреждения «Тургайсельхозводопровод», заведующим клубом, секретарем комитета комсомола совхоза, председателем сельсовета, акимом сельского округа, начальником комбикормового завода АО «Подгорный», директором ТОО «Бирлик и К», начальником областного отдела центра лицензирования, уполномоченным представителем, директором областного филиала ЗАО «НЦ Курылысконсалтинг», заместителем акима Каратальского района, начальником управления, директором департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования городу Астана.

С января 2015 года - аким Каратальского района.

Хроника

Распоряжением акима Алматинской области Омаров Жолан Ыбрайакынович освобожден от должности руководителя управления земельных отношений Алматинской области в связи с переходом на другую работу.