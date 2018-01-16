МОК рассмотрит вопрос использования Россией символики СССР на Олимпиаде
16 января 2018, 15:51
Пользователи Интернета предложили России приехать на Олимпиаду в Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.
После того, как Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до зимней Олимпиады в корейском Пхенчхане под нейтральным флагом, в Интернете появились предложения россиянам использовать символику СССР, сообщают Vesti.ru.
Вопрос об использовании советской символики российскими спортсменами на Играх-2018 изучит спецкомиссия МОК.
"Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в своё время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", — сообщила пресс-служба МОК.
Фото: vestniksr.ru
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