Представлена форма сборной Казахстана на Олимпиаду-2018

На данный момент в копилке наших спортсменов имеются уже 33 путевки в Пхёнчхан.

В Астане представлена форма олимпийской сборной Казахстана для участия в Олимпийских Играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, пишет Sports.kz.

Это будут первые зимние Олимпийские Игры, которые состоятся в Южной Корее, и третьи, вслед за Олимпиадами в Саппоро (1972) и Нагано (1998), проводимые в Азии.

Ожидается, что на главных зимних стартах четырехлетия будет разыграно 102 комплекта медалей.

Планируется, что в Олимпийских Играх 2018 года примут участие около 2 900 спортсменов, представляющих 95 Национальных олимпийских комитетов. Казахстанские спортсмены посоревнуются в 9 видах спорта, на данный момент в копилке наших земляков имеются уже 33 путевки на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Ануар Абдрахманов