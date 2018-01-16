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Умер автор песни Oh Happy Day

16 января 2018, 17:16

Перед смертью Хокинс боролся с раком поджелудочной железы.

Американский музыкант Эдвин Хокинс, наиболее известный как автор песни Oh Happy Day в жанре госпел, скончался в возрасте 74 лет.

Перед смертью Хокинс боролся с раком поджелудочной железы.

При создании своего главного хита Хокинс использовал английский церковный гимн середины XVIII века O Happy Day, That Fixed My Choice и мелодию из середины XIX века авторства британского органиста Эдварда Римбаулта.

Записанный в 1967 году кавер вошел в дебютную пластинку Let Us Go Into the House of the Lord музыкального коллектива Edwin Hawkins Singers. Композиция приобрела огромную популярность в США, Франции, Германии и Великобритании. Трек принес исполнителю музыкальную премию «Грэмми» и стал одной из самых популярных песен в жанре госпел.

Oh Happy Day стала саундтреком ко множеству фильмов, таких, как «Действуй, сестра 2», «Дом большой мамочки», «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов» и «Лицензия на брак». О влиянии песни на свое творчество рассказывали Джордж Харрисон из The Beatles и Ник Кейв.

За свою карьеру Хокинс выпустил более 30 альбомов.

Источник: Lenta.ru

Фото: Brad Barket / Invision / AP


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