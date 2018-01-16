Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

СМИ: солистка The Cranberries пыталась покончить с собой

16 января 2018, 17:39

Ее проблемы были спровоцированы пережитым в детстве – в 8 лет она подверглась насилию со стороны человека, которого хорошо знала.

Ирландская певица, солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан в последние недели была "в ужасной депрессии" и страдала от болей в спине, сообщает РИА Новости.

О'Риордан скоропостижно скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет.

По информации портала TMZ, в 2013 году певица предприняла попытку суицида на фоне депрессии, у О'Риордан был диагностирован маниакально-депрессивный психоз. По мнению певицы, ее проблемы были спровоцированы пережитым в детстве – в 8 лет она подверглась насилию со стороны человека, которого хорошо знала, певица неоднократно рассказывала об этом в прессе.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица была разведена, у нее осталось трое детей.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...