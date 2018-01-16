СМИ: солистка The Cranberries пыталась покончить с собой
Ее проблемы были спровоцированы пережитым в детстве – в 8 лет она подверглась насилию со стороны человека, которого хорошо знала.
Ирландская певица, солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан в последние недели была "в ужасной депрессии" и страдала от болей в спине, сообщает РИА Новости.
О'Риордан скоропостижно скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет.
По информации портала TMZ, в 2013 году певица предприняла попытку суицида на фоне депрессии, у О'Риордан был диагностирован маниакально-депрессивный психоз. По мнению певицы, ее проблемы были спровоцированы пережитым в детстве – в 8 лет она подверглась насилию со стороны человека, которого хорошо знала, певица неоднократно рассказывала об этом в прессе.
О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица была разведена, у нее осталось трое детей.
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